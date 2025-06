Modric il Milan accelera e la trattativa prosegue | sale l' ottimismo

Il Milan accelera per Luka Modric e l’ottimismo cresce tra i tifosi rossoneri! Con un contratto da 3-3,5 milioni per un anno, più l'opzione per il secondo, il club sta cercando di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In un calcio dove l'esperienza può fare la differenza, la possibile firma del croato rappresenterebbe un colpo da maestro. Rimanete sintonizzati, il grande colpo è a un passo!

Leggi anche Calciomercato, Modric al Milan: reale possibilità? Ecco la situazione - Luka Modric, storico centrocampista del Real Madrid, è ora un giocatore svincolato e il suo futuro è incerto.

