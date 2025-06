Modric ha detto sì al Milan affare in chiusura

Luka Modric ha detto sì al Milan: un colpo che fa sognare i tifosi rossoneri! L'ex Pallone d'Oro, libero dal Real Madrid, si prepara a guidare il nuovo progetto di Allegri. In un calcio in continua evoluzione, l'arrivo di un fuoriclasse come lui rappresenta non solo un rinforzo, ma anche una grande opportunità per rilanciare la storica squadra milanese. Riuscirà Modric a riportare il Milan ai vertici? La sfida è aperta!

Colpo ad effetto dei rossoneri che si assicurano il fuoriclasse croato. Luka Modric ha infatti detto sì al Milan che lo vuole come guida per il nuovo progetto tecnico targato Allegri. Dopo essersi svincolato dal Real Madrid, l’ex Pallone d’oro si sente di poter giocare ad alti livelli e considera la piazza rossonera ideale per farlo. MODRIC HA DETTO SÌ AL MILAN: I DETTAGLI Forte della volontà di voler proseguire nel calcio che conta, nonostante i suoi 40 anni, e della sua simpatia per i colori rossoneri, il Milan non si è lasciata scappare l’occasione e nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore che ha dato ampia disponibilità a confrontarsi con la Serie A. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Modric ha detto sì al Milan, affare in chiusura

Leggi anche Luka Modric ha detto sì al Milan: firma a un passo, primo regalo di mercato per Allegri - Luka Modric, simbolo di classe e esperienza, sta per indossare la maglia del Milan! Il centrocampista croato, dopo un’epopea al Real Madrid, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera a San Siro.

Su questo argomento da altre fonti

Modric campione gentiluomo nel giorno dell'addio al Real: perché ha ceduto il rigore a Mbappé; Milan, Modric il grande sogno. Theo ai saluti, Leao non è più intoccabile; Milan, pazza idea Modric per il centrocampo: Tare sogna il colpaccio a zero. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online