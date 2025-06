Modric è il primo obiettivo di mercato di Tare per il nuovo Milan | lo ha proposto alla società

Il Milan punta a un grande ritorno sul palcoscenico calcistico: Luka Modric, icona del calcio mondiale, potrebbe essere il primo colpo di mercato di Igli Tare. Un acquisto a parametro zero che non solo rinforzerebbe la squadra, ma rappresenterebbe anche un segnale forte di ambizione. La sua esperienza e visione potrebbero rivelarsi decisive nella corsa per il titolo, in un campionato sempre più competitivo. Rimanete sintonizzati!

Il Milan sta discutendo dell'opportunità di puntare su Modric a parametro zero: sarebbe il primo grande colpo di Igli Tare sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

