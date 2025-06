Modric al Milan il tentativo è concreto | l’idea di Tare e Allegri i dettagli dell’interessamento rossonero

L’idea di vedere Luka Modric in rossonero sta accendendo i sogni dei tifosi, un desiderio che si sposa perfettamente con l'epoca in cui il Milan sta cercando di tornare ai vertici. L'interessamento concreto di Tare e Allegri non è solo un colpo di mercato, ma un segnale di ambizione. Immaginate la magia di un campione del mondo con quella maglia: un sogno che potrebbe diventare realtà!

Quella foto sta già diventando virale, anche se poi non rappresenta quella grande novità: Luka Modric è da sempre un tifoso del Milan e non l’ha mai nascosto. Il fatto è questo: se è lecito sognare, allora anche i suoi omologhi (cioè, i tifosi del Milan anche un po’ più comuni) possono farlo. Perché nella lista del ds Tare e dell’ allenatore Max Allegri, l’ambizione di far arrivare il croato in Italia c’è eccome. Anche se ancora è tutto da decidere. Il tentativo del Milan per Modric. Qualche chiacchiera, qualche contatto. Comunque, un’ipotesi. Luka Modric potrebbe davvero diventare un giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Modric al Milan, il tentativo è concreto: l’idea di Tare e Allegri, i dettagli dell’interessamento rossonero

Leggi anche Calciomercato, Modric al Milan: reale possibilità? Ecco la situazione - Luka Modric, storico centrocampista del Real Madrid, è ora un giocatore svincolato e il suo futuro è incerto.

Segui queste discussioni sui social

Ancelotti positive after Rangers friendly! But could Modric be next to leave? #RealMadrid #Ancelotti #Modric #Rangers #LaLigaRead more here! com/sport/football/articles/cvgv4xvqe00o Leggi la discussione

Mercato #InterMilan #Modric dans le viseur #Mercato #Ligue1 #FootNews Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Modric al Milan, da sogno a ipotesi concreta: il piano di Tare

msn.com scrive: Modric al Milan, da sogno a ipotesi concreta. Fabrizio Romano ha rivelato il possibile piano di Tare per portarlo in rossonero. Il Milan si prepara a un’estate di grandi manovre sul mercato. Con l’arr ...

Modric Milan, tutti i retroscena dietro l’interesse dei rossoneri! Tare l’artefice, ecco quando arriverà la decisione definitiva

Da milannews24.com: Modric Milan, spuntano tutti i retroscena dietro il clamoroso interesse dei rossoneri per il calciatore croato, attualmente svincolato Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ...

Allegri blinda Leao e Maignan. Milan, parte la carica a Modric

Come scrive msn.com: Il primo passo della società rossonera sarà quello di confermare i big, il nuovo tecnico spinge per l'acquisto di Rabiot ...