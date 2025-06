Modric al Milan | confermato! C’è grande fiducia | Calciomercato

Luka Modric al Milan non è più un sogno, ma una possibilità concreta! La fiducia intorno al trasferimento del campione croato cresce, portando entusiasmo tra i tifosi. In un mercato sempre più dinamico e competitivo, l'arrivo di un fuoriclasse come Modric potrebbe rappresentare una svolta per il Diavolo, ridando slancio alla squadra in vista della nuova stagione. Rimanete sintonizzati, le sorprese non finiscono mai!

Cresce la fiducia per l'arrivo di Luka Modric al Milan: ecco cosa ci risulta in merito al possibile trasferimento del croato in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric al Milan: confermato! C’è grande fiducia | Calciomercato

Leggi anche Calciomercato, Modric al Milan: reale possibilità? Ecco la situazione - Luka Modric, storico centrocampista del Real Madrid, è ora un giocatore svincolato e il suo futuro è incerto.

Se ne parla anche su altri siti

Modric-Milan, l'idea prende forma; Fabregas per il dopo Inzaghi; Milan, sogno Modric. Il croato è svincolato, Tare e Allegri tentano il colpaccio; Milan, idea clamorosa: Tare vuole portare Luka Modric in rossonero. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Modric, il Milan accelera e la trattativa prosegue: sale l'ottimismo

Riporta gazzetta.it: Il club rossonero confida di chiuderla in pochissimi giorni. Per il croato pronto un contratto da un anno con opzione per un altro, a circa 3-3,5 milioni ...

Milan, per Modric apertura totale: c'è fiducia di chiudere nelle prossime 48 ore

Scrive sport.sky.it: Apertura totale da parte del centrocampista croato al trasferimento in rossonero: di conseguenza, ora c’è molta fiducia al Milan, che può chiudere per l’ingaggio di Luka Modric nelle prossime 24, mass ...

Milan, confermato il colpo Modric: con lui un altro centrocampista

Si legge su spaziomilan.it: Il calciomercato del Milan vede Luka Modric come nuovo acquisto a costo zero, confermato nelle idee del club rossonero.