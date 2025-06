Modric al Milan chiusura vicina | l’annuncio di Di Marzio esalta i tifosi

Il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con Luka Modric a un passo dall’approdo in rossonero. L'annuncio di Di Marzio ha acceso l'entusiasmo dei tifosi e riporta la Serie A sotto i riflettori del calcio europeo. Con nomi altisonanti come De Bruyne al Napoli, il campionato italiano si prepara a rinnovarsi. Un punto interessante: Modric non è solo un giocatore, è un simbolo di classe e leadership. Non perdere l'evoluzione di questa trattativa!

Il Milan si avvicina a chiudere l’affare Luka Modric: l’annuncio di Gianluca Di Marzio esalta i tifosi rossoneri. La Serie A potrebbe abbracciare presto due centrocampisti che hanno fatto la storia recente del calcio europeo. Se di Kevin De Bruyne al Napoli se n’è parlato in abbondanza, Luka Modric al Milan è stato un fulmine a ciel sereno stagliatosi nel cielo milanese nella serata di ieri. A dar vita al sogno dei tifosi rossoneri, sono stati Matteo Moretto e Fabrizio Romano quando alle 22:15 hanno pubblicato su X un tweet in cui hanno raccontato di come Igli Tare si sia mosso e avesse già discusso internamente per l’arrivo del centrocampista croato. 🔗 Leggi su Sportface.it

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni

