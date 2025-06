Modena capitale delle nanoscienze con il convegno nazionale del CNR

Modena si prepara a diventare la capitale delle nanoscienze con il convegno nazionale del CNR, un evento che va oltre la mera ricerca scientifica. Qui, esperti del settore si confronteranno su strategie innovative per affrontare le sfide emergenti delle nanotecnologie. In un mondo dove il progresso scientifico è sempre più cruciale, questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire come l'ultrapiccolo può plasmare il nostro futuro. Non perderti questo appuntamento!

Un’occasione per promuovere e stimolare il confronto interno alla comunitĂ di scienziati dell’ultrapiccolo, con l’obiettivo di definire nuove strategie per affrontare le sfide emergenti delle nanotecnologie. Da giovedì 5 a venerdì 6 giugno Modena ospita la quarta edizione del convegno scientifico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena capitale delle nanoscienze con il convegno nazionale del CNR

