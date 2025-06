Modello 730 taglio alle detrazioni per i redditi sopra i 75mila euro | quali sono le spese escluse e cosa cambia

Novità in arrivo per il modello 730: dal 2025, le detrazioni fiscali subiranno un taglio per i redditi oltre i 75mila euro. Meno agevolazioni per spese sanitarie e istruzione, mentre il fisco si fa più severo nei confronti dei contribuenti ad alto reddito. Questo cambiamento riflette un trend più ampio di riforma fiscale, mirando a una maggiore equità. Scopriamo insieme come queste misure influenzeranno il tuo portafoglio!

Modello 730, si cambia. L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare, come previsto nel nuovo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Modello 730, taglio alle detrazioni per i redditi sopra i 75mila euro: quali sono le spese escluse e cosa cambia

