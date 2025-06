Modello 730 per i redditi sopra i 50 mila euro scatta il taglia-detrazioni | la guida per non perdere le agevolazioni

Attenzione a chi guadagna oltre 50 mila euro! Con la Legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali si riorganizzano e il rischio di perderle è concreto. È fondamentale conoscere le nuove regole, che variano in base al numero di figli e alle spese deducibili, come quelle per istruzione e sanità. Non lasciare che le complicazioni burocratiche ti privino di agevolazioni preziose! Preparati con la nostra guida e scopri come ottimizzare il tuo 730.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un riordino delle detrazioni fiscali. Il calcolo va fatto in base ai figli. Novità per quest’anno anche per le spese legate a istruzione e sanità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Modello 730, per i redditi sopra i 50 mila euro scatta il taglia-detrazioni: la guida per non perdere le agevolazioni

