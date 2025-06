Modello 730 come cambiano le detrazioni e per chi nella nuova dichiarazione dei redditi | le novità

Novità in arrivo per il modello 730! Grazie all'ultima legge di bilancio del governo Meloni, le detrazioni fiscali si aggiornano. Se hai un reddito sopra i 75mila euro, preparati a scoprire cambiamenti significativi. Ma non è tutto: anche le famiglie con spese scolastiche vedranno un impatto sulle loro detrazioni. Un'opportunità da non perdere! Scopri come queste novità possono influenzare la tua dichiarazione dei redditi.

Nell'ultima legge di bilancio il governo Meloni ha inserito alcune novità sulle detrazioni rispetto agli anni scorsi. Alcune riguardano solamente i redditi sopra i 75mila, mentre altre, come quelle per le detrazioni sulla scuola, toccano tutti i contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la situazione in una circolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

