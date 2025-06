Modella di 19 anni muore durante un’escursione | dove e cosa è accaduto

La tragica morte di Tijana Radonjic, una modella serba di soli 19 anni, durante un'escursione di parasailing in Montenegro, riporta alla ribalta il tema della sicurezza nelle attività ricreative. Questo evento drammatico non è isolato: sempre più persone scelgono esperienze ad alto rischio. È fondamentale riflettere sull'importanza di norme rigorose e controlli adeguati per garantire la sicurezza di tutti. La bellezza della natura non deve mai venire a scapito della vita.

Incidenti nel parasailing: un caso tragico in Montenegro. Un grave incidente ha coinvolto una giovane modella serba di 19 anni, Tijana Radonjic, durante un’attività di parasailing nel Montenegro. L’evento ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza delle attrezzature utilizzate e sulla gestione delle emergenze in queste attività ricreative. Di seguito, vengono analizzati i dettagli dell’accaduto e le implicazioni per il settore. Dinamicità dell’incidente e circostanze. Come si è verificato l’incidente. Tijana Radonjic era impegnata nella realizzazione di un cortometraggio promozionale volto a valorizzare il turismo nella riviera di Budva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Modella di 19 anni muore durante un’escursione: dove e cosa è accaduto

