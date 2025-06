Moby torna il ponte per la Corsica con le linee da Genova per Bastia e Ajaccio

Moby riapre il suo ponte magico tra il Nord Italia e la Corsica, con le linee da Genova per Bastia e Ajaccio! Quest’anno la nave si trasforma nella maestosa Balena Blu, simbolo di avventura e libertà. Un'opportunità imperdibile per esplorare paesaggi mozzafiato e vivere l'armonia mediterranea. Non perdere l'occasione di salpare verso un'estate indimenticabile, dove ogni viaggio diventa un'esperienza unica!

Anche quest'anno il ponte fra il Nord Italia e il Nord Europa e la Corsica ha la sagoma di una Balena Blu, quella di Moby. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Moby, torna il ponte per la Corsica, con le linee da Genova per Bastia e Ajaccio

