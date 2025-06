Mobilità Ata esiti pubblicati il 3 giugno per l’anno scolastico 2025 26

Il 3 giugno segna una data cruciale per il personale ATA: gli esiti della mobilità per l'anno scolastico 2025/26 sono finalmente pubblicati! Un momento atteso da molti, che riflette il trend crescente di flessibilità e adattamento nel mondo della scuola. Gli uffici scolastici regionali renderanno disponibili i bollettini, un'occasione imperdibile per scoprire nuove opportunità professionali. Preparati a dare una svolta alla tua carriera!

Il 3 giugno vengono resi noti gli esiti delle domande di mobilità Ata per l’ anno scolastico 202526. Si tratta delle istanze presentate dal personale Ata di ruolo al 31 marzo 2025 con domanda inviata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Mobilità Ata 2025, dove controllare l’esito. I bollettini vengono pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali, ma il personale interessato ne riceve comunicazione anche via email. Ed anche il personale la cui domanda è stata rifiutata riceve notifica via email. È inoltre possibile monitorare la domanda sull’ App Io. I trasferimenti e i passaggi del personale Ata con contratto a tempo indeterminato saranno effettivi a partire dall’ 1 settembre 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mobilità Ata, esiti pubblicati il 3 giugno per l’anno scolastico 2025/26

Leggi anche Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio - La mobilità docenti per l'anno scolastico 2025-2026 si avvicina, con la pubblicazione degli esiti prevista per il 23 maggio.

Segui queste discussioni sui social

Hors Série : Rover lunaire FLEX à CompiègneAvec Aurélien et Sébastien S. plongez dans l’univers fascinant du rover lunaire FLEX , prototype révolutionnaire de Venturi conçu pour les missions lunaires de la NASA ! Découvrez des innovations … Leggi la discussione

Lorsque mobilité = parkingÇa fait un peu mal de voir que depuis 50 ans rien ne change dans nos campagnes dans les choix de mobilité.Que ce soit à Marche ou à Durbuy, la seule possibilité "politique" d'améliorer la mobilité, c'est de créer … Leggi la discussione