Mobilità Ata esiti pubblicati il 3 giugno per l’anno scolastico 2025 26

Il 3 giugno segna una data cruciale per il personale ATA: vengono pubblicati gli esiti delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2025/26. Un passo importante in un contesto di continua evoluzione del mondo scolastico, dove la flessibilità e il cambiamento diventano fondamentali. Gli interessati possono visionare i risultati sui siti degli Uffici scolastici. Riusciranno a realizzare le loro ambizioni professionali? Scoprilo presto!

Il 3 giugno vengono resi noti gli esiti delle domande di mobilità Ata per l’ anno scolastico 202526. Si tratta delle istanze presentate dal personale Ata di ruolo al 31 marzo 2025 con domanda inviata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Mobilità Ata 2025, dove controllare l’esito. I bollettini vengono pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali, ma il personale interessato ne riceve comunicazione anche via email. Ed anche il personale la cui domanda è stata rifiutata riceve notifica via email. È inoltre possibile monitorare la domanda sull’ App Io. I trasferimenti e i passaggi del personale Ata con contratto a tempo indeterminato saranno effettivi a partire dall’ 1 settembre 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mobilità Ata, esiti pubblicati il 3 giugno per l’anno scolastico 2025/26

