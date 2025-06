Mobilità ATA 2025 26 | pubblicati gli esiti più di 22mila i movimenti I BOLLETTINI provinciali

È ufficiale: la mobilità del personale ATA per il 2025/26 ha registrato oltre 22mila movimenti! I bollettini provinciali, appena pubblicati, segnano un passo significativo verso una scuola sempre più dinamica e attenta alle esigenze dei suoi lavoratori. Questa evoluzione non solo riflette i cambiamenti nel mondo dell'istruzione, ma evidenzia anche l'importanza di una gestione flessibile del personale. Scopri come queste novità potrebbero influenzare il futuro della tua carriera!

Sui siti degli Uffici scolastici territoriali sono stati pubblicati i bollettini della mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 202526. Gli esiti delle domande presentate entro il 31 marzo, come da ordinanza ministeriale, sono stati diffusi oggi 3 giugno. L'articolo Mobilità ATA 202526: pubblicati gli esiti, più di 22mila i movimenti. I BOLLETTINI provinciali . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Mobilità docenti 2025/26: pubblicati i posti disponibili per i trasferimenti - Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno recentemente reso noti i posti disponibili per la mobilità dei docenti nell'anno scolastico 2025/26.

Cosa riportano altre fonti

Mobilità personale ATA 2025/26: ecco i posti disponibili. Esiti il 3 giugno. AGGIORNATO; Mobilità scuola 2025/2026 personale docente, educativo e ATA; Mobilità ATA 2025/26: esiti il 3 giugno e regole per rinunciare. 🔗Se ne parla anche su altri siti