Mobilità ATA 2025 26 | i bollettini provinciali oggi gli esiti IN AGGIORNAMENTO

È tempo di mobilità per il personale ATA! Gli esiti del 2025/26 sono in arrivo, con i bollettini provinciali che promettono aggiornamenti freschi. Un passo importante in un periodo in cui il mondo dell'istruzione sta cambiando, mettendo al centro le esigenze di chi lavora nelle scuole. Monitorare la propria richiesta diventa cruciale: ogni dettaglio può fare la differenza! Non perdere l'occasione di scoprire dove ti porterà questo viaggio professionale.

Il personale ATA riceve comunicazione dell'esito da parte dell'Ufficio scolastico provinciale competente, cioè quello presso cui è stata inoltrata la domanda per la mobilità ATA. L'avviso viene inviato anche via e-mail all'indirizzo indicato su Istanze Online, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta. Inoltre, è possibile monitorare l'andamento della domanda attraverso l'App.

Leggi anche Mobilità docenti 2025/26: in pubblicazione i bollettini provinciali [IN AGGIORNAMENTO] - Sono disponibili i bollettini provinciali aggiornati con gli esiti delle domande di mobilità docente per l'anno scolastico 2025/26.

