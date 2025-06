Mobilità ATA 2025 26 | i bollettini degli esiti dei trasferimenti In Aggiornamento

Il personale ATA è in fermento: il 2025/26 si avvicina e i bollettini sugli esiti dei trasferimenti sono in aggiornamento. Ogni dipendente riceverà comunicazione dall'Ufficio scolastico provinciale via email, un passo fondamentale in un contesto di rinnovamento nelle scuole italiane. La mobilità del personale sta vivendo un momento cruciale; sapere come orientarsi può fare la differenza per il proprio futuro lavorativo! Resta aggiornato!

Il personale ATA riceve comunicazione dell’esito da parte dell’Ufficio scolastico provinciale competente, cioè quello presso cui è stata inoltrata la domanda per la mobilità ATA. L’avviso viene inviato anche via e-mail all’indirizzo indicato su Istanze Online, sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta. Inoltre, è possibile monitorare l’andamento della domanda attraverso l’App . Mobilità ATA 202526: i bollettini degli esiti dei trasferimenti In Aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

