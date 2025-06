Mnemosyne celebra i 25 anni di attività

Mnemosyne festeggia 25 anni di passione e cultura, trasformando la memoria in un racconto collettivo che unisce generazioni. Da un piccolo gruppo di appassionati a un punto di riferimento per la comunità di Monza, l’associazione dimostra come la cultura possa essere un potente strumento di connessione. Con un crescente numero di tesserati e giovani attivi, l'importanza della memoria storica si fa sempre più attuale. Scopri come il passato può ispirare il futuro!

Dai primi passi con venti appassionati, alla Monza di oggi, Mnemosyne è diventata un ponte tra passato e futuro, dove la memoria diventa racconto e il racconto diventa comunità. L’associazione culturale festeggia quest’anno 25 anni di attività, con numeri in crescita, più tesserati e più giovani coinvolti. Nata il 22 marzo 2000, ha saputo negli anni trasformarsi in un punto di riferimento per la divulgazione culturale monzese, aggregando storici, musicisti, attori, appassionati d’arte e cittadini. Quest’anno gli iscritti sono passati da una base stabile di una trentina a 73 soci, molti dei quali attratti dalla rassegna su Michelangelo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mnemosyne celebra i 25 anni di attività

Ne parlano su altre fonti

Mnemosyne celebra i 25 anni di attività. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mnemosyne celebra i 25 anni di attività

Come scrive msn.com: Dai primi passi con venti appassionati, alla Monza di oggi, Mnemosyne è diventata un ponte tra passato e futuro, ...