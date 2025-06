Mitica il clochard gentile travolto e ucciso da un automobilista

San Giovanni e l'Appio Latino si stringono attorno alla memoria di Dumitru Tocila, soprannominato "Mitica", tragicamente ucciso mentre attraversava la strada. Questa tragedia non è solo un episodio isolato ma evidenzia un problema più ampio: la sicurezza degli utenti vulnerabili nella nostra società. Il ricordo di Mitica ci invita a riflettere sull'importanza di una maggiore attenzione e rispetto nel traffico, per garantire che nessuna vita venga spezzata in silenzio.

San Giovanni e l'Appio Latino piangono Dumitru Tocila, per tutti "Mitica", il senza dimora travolto e ucciso da un automobilista mentre attraversava la strada sabato sera. Senza documenti a dar un nome e un volto all'ennesima vittima della strada, è stato un conoscente. L'uomo, un 45enne romeno. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Mitica", il clochard gentile travolto e ucciso da un automobilista

