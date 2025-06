Mistero nel cuore della città vecchia | uomo ferito all’addome nessuna traccia dell’aggressore

Un mistero avvolge la città vecchia: un uomo di circa cinquant’anni, con una ferita all'addome, è stato soccorso mentre barcollava in via Duomo. Nessuna traccia dell'aggressore, lasciando la comunità in trepidazione. Questo episodio inquietante si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza urbana, dove la paura di attacchi improvvisi sembra farsi sempre più palpabile. Cosa si nasconde dietro questo enigma? La ricerca della verità continua.

Tarantini Time Quotidiano Un pomeriggio qualunque si è trasformato in un enigma ancora senza risposte. Un uomo di circa cinquant’anni è arrivato ieri al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata con una profonda ferita da taglio all’addome. A soccorrerlo, per primo, è stato un passante. Lo ha visto barcollare in via Duomo, nel cuore della Città Vecchia, e ha subito chiamato i soccorsi. L’intervento del 118 è stato tempestivo: l’uomo è stato trasportato in codice rosso. Lo riporta il quotidiano Taranto Today. Come previsto nei casi di ferite sospette, l’ospedale ha allertato la polizia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Mistero nel cuore della città vecchia: uomo ferito all’addome, nessuna traccia dell’aggressore

