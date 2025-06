Missione Calcutta | attiva in cinque Paesi e oltre 32mila bambini assistiti

Missione Calcutta sta scrivendo una nuova pagina di solidarietà, assistendo oltre 32mila bambini in cinque paesi. Fondata per combattere la povertà in India, oggi è un faro di speranza anche in Kenya, Thailandia, Ucraina e Italia. Questo impegno non solo trasforma vite, ma riflette un trend crescente di responsabilità sociale che unisce comunità diverse. Scopri come un piccolo gesto può generare un grande cambiamento!

Missione Calcutta APS ETS, nata oltre trent'anni fa con l'obiettivo di aiutare i bambini e le famiglie in condizioni di povertà in India, ha nel tempo ampliato il proprio impegno fino a diventare un ponte di solidarietà tra Bergamo e il mondo. Oggi l'associazione è attiva in cinque Paesi – India, Kenya, Thailandia, Ucraina e Italia – dove promuove progetti che crescono e si moltiplicano, rispondendo con soluzioni mirate ai bisogni educativi, abitativi e formativi delle persone più vulnerabili. India In India, cuore storico dell'associazione, continua l'impegno attraverso il Sostegno a Distanza (SAD), che consente a oltre 1.

