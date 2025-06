Mission | Impossible – Protocollo fantasma la spiegazione dello stunt sul Burj Khalifa

La celebre scena di Mission: Impossible – Protocollo fantasma, in cui Tom Cruise si arrampica sul Burj Khalifa, ha catturato l’immaginazione degli spettatori e ha ridefinito gli standard degli stunt cinematografici. Ma quanto c’è di vero? Questa acrobazia non è solo un momento iconico, ma un simbolo della continua ricerca dell'adrenalina nel cinema d’azione moderno. Scoprire i retroscena di questa impresa è un viaggio affascinante nel mondo delle meraviglie visive!

L’acrobazia sul Burj Khalifa in Mission: Impossible – Protocollo fantasma ( qui la recensione ) è un momento fondamentale per la serie, ma il pubblico si chiede se Tom Cruise abbia davvero scalato il Burj Khalifa nella vita reale. Con una lista sempre più lunga di acrobazie estremamente pericolose nel suo curriculum, scalare l’esterno del Burj Khalifa nel quarto capitolo della serie Mission: Impossible è una delle imprese più famose di Cruise. Da allora, Cruise ha continuato a sfidare la morte in diversi film con acrobazie come il salto HALO in Mission: Impossible – Fallout. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

