Miss Mondo 2025 è la 21enne thailandese Opal Suchata Chuangsri l’italiana Chiara Esposito nella top 20 della finalissima - VIDEO

La corona di Miss Mondo 2025 è andata per la prima volta a Opal Suchata Chuangsri, una 21enne thailandese che segna un passo importante nella rappresentanza asiatica. La finale, tenutasi a Hyderabad, ha visto anche l'italiana Chiara Esposito brillare tra le top 20. Questo evento non solo celebra la bellezza, ma riflette il crescente interesse globale per la diversità e l'inclusione nel mondo della moda e dello spettacolo. Chi sarà la prossima a scrivere la storia?

È la prima volta che il titolo di Miss Mondo va a una ragazza di origini thailandesi Miss Mondo 2025 è la 21enne thailandese Opal Suchata Chuangsri. La finale del concorso internazionale di bellezza si è tenuta nella città di Hyderabad, in India, e vede l'italiana Chiara Esposito nella top 20.

