Miriam Dalmazio e Marco Rossetti | Costanza 2 si farà? Lo speriamo Siamo cresciuti artisticamente e umanamente insieme

Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, protagonisti di "Costanza", festeggiano un importante traguardo: il premio Nuovo Imaie ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2025. Un riconoscimento che celebra non solo il loro talento, ma anche il profondo legame artistico e umano che li unisce. La domanda ora è: cosa ci riserverà la seconda stagione? In un panorama televisivo in continua evoluzione, il pubblico è pronto per nuovi colpi di scena!

Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, protagonisti di Costanza, sono stati premiati con il Nuovo Imaie ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2025. I due attori ci hanno raccontato del loro rapporto e del futuro della serie, amatissima dal pubblico. Intervista agli attori Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Nuovo Imaie a Miriam Dalmazio (già premiata in passato ai Nastri d’Argento con Studio Battaglia ) e a Marco Rossetti per il successo di ‘ Costanza ‘. La serie Rai, tratta dal romanzo di Alessia Gazzola, ha ottenuto oltre il 20% di share ed è stata molto apprezzata dai telespettatori. Ci racconti (come fa il tuo personaggio di Costanza) questa serata come se fosse un podcast? Miriam Dalmazio: “ Oddio, bella domanda, come se fosse un podcast? Ne sento tantissimi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Miriam Dalmazio e Marco Rossetti: “Costanza 2 si farà? Lo speriamo. Siamo cresciuti artisticamente e umanamente insieme”

Segui queste discussioni sui social

"The #hamsa itself is not a uniquely #Jewish symbol. It’s used by people of all religions with roots across the #MiddleEast and the #Levant. Some call it the hand of #Fatima (#Mohammad’s daughter), some the hand of #Miriam (after #Moses’ s… Leggi la discussione

"The #hamsa itself is not a uniquely #Jewish symbol. It’s used by people of all religions with roots across the #MiddleEast and the #Levant. Some call it the hand of #Fatima (#Mohammad’s daughter), some the hand of #Miriam (after #Moses’ s… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Miriam Dalmazio e marco Rossetti premiati ai nastri d’argento 2025 per la serie costanza

Come scrive gaeta.it: Miriam Dalmazio e Marco Rossetti vincono il premio Nuovo Imaie ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2025 grazie al successo della serie Rai Costanza, tratta dal romanzo di Alessia Gazzola.

Costanza, Miriam Dalmazio: “Marco Rossetti? ‘Fidanzati’ già anni fa”/ Accende il gossip ma verità è diversa

Si legge su ilsussidiario.net: Protagonista principale è Miriam Dalmazio mentre Marco è impersonato da Marco Rossetti e in pochissimi sanno che Miriam Dalmazio e Marco Rossetti in passato sono stati ‘fidanzati’, o meglio ...

"Costanza", la nuova serie tv con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti: «Una storia avvincente. Proprio come la vita»

Si legge su leggo.it: L'adattamento televisivo, intitolato semplicemente "Costanza", segue le vicende della protagonista (Miriam Dalmazio ... ma anche il luogo dove vive Marco (Marco Rossetti), vecchio amore di ...