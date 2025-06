Miraggio 2025

Il giardino di Miraggio è tornato a Castelfranco Veneto, un progetto che trasforma lo spazio urbano in un rifugio di bellezza e convivialità. In un'epoca in cui il benessere mentale e la connessione con la natura sono più importanti che mai, questo oasi verde diventa un simbolo di rinascita. Non perdere l'occasione di scoprire eventi e attività che rendono questo giardino un’esperienza imperdibile per tutti!

Quello che lo scorso anno sembrava un miraggio dai contorni sfocati, una lucida follia, oggi appare come un’oasi reale e sempre più brillante, ancora qui a illuminare il centro di Castelfranco Veneto. È tornato il giardino di Miraggio, il progetto primaverile ed estivo dell’associazione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Miraggio 2025

Leggi anche Musk lascia il Doge e i risparmi promessi (2mila miliardi) sono un miraggio: “Documentati solo 32 miliardi di tagli” - Elon Musk, pronto a lasciare il suo incarico al Dipartimento per l'efficienza governativa, ha annunciato tagli dei costi ben al di sotto delle promesse iniziali.

Su questo argomento da altre fonti

Cornigliano e Sestri Ponente, miraggio integrazione. "Non c'è odio, ma la politica ci aiuti"

Lo riporta ilsecoloxix.it: Il restyling di via Cornigliano “ha levato posti auto, posti merci e hanno dato in mano tutto a stranieri”, denunciano i pochi negozianti rimasti. E via ...

Il miraggio della casa per le vacanze: "Il mercato per l’estate è saturo"

Da msn.com: Cresce la richiesta in previsione del periodo più caldo, ma gli affitti vengono rinnovati di anno in anno. L’indagine della Confcommercio tra le agenzie immobiliari: "Una espansione che non può essere ...

A Istanbul il miraggio tregua. Resta segreto il piano russo

Segnala informazione.it: Il memorandum russo a poche ore dai colloqui di Istanbul non si è ancora materializzato. Lo aspettano gli americani, lo attende soprattutto il presidente ucraino Volodymir Zelensky che ieri ha present ...