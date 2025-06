Minorenne evaso a Bari le ricerche a Napoli | era in carcere per omicidio e tentato omicidio di camorra

Un minorenne evaso dal carcere di Bari accende i riflettori su una realtà drammatica e complessa: la gioventù coinvolta nella criminalità organizzata. Questo 17enne, già condannato per omicidio e tentato omicidio legati alla camorra, rappresenta un campanello d'allarme per le istituzioni. In un contesto dove la violenza giovanile è in aumento, le ricerche si estendono a Napoli, mettendo in luce il problema della reintegrazione sociale e della sicurezza. Il

Estese a Napoli le ricerche del 17enne scappato dal carcere minorile a Bari; era detenuto per reati collegati ad una faida di camorra nella periferia della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

