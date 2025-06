Minetti 1980 | un gelato che è un viaggio goloso e che pensa al benessere

Scopri il nuovo gusto Dubai Chocolate di Minetti 1980, un gelato che non è solo un dessert, ma un vero e proprio viaggio sensoriale! Intenso e speziato, sorprende al primo morso con la sua croccantezza. E non è tutto: le cialde e i coni senza glutine sono leggeri e digeribili, perfetti per chi ama concedersi una dolce pausa senza rinunciare al benessere. Un'eccellenza artigianale che segue il trend del food conscious!

Il nuovo gusto Dubai Chocolate è intenso, profuma di spezie e scrocchia sotto i denti prima di sciogliersi nell’impareggiabile cremosità. Poi ci sono coni e cialde senza glutine, leggere e digeribili. Sono le novità distribuite da «Minetti 1980». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Minetti 1980»: un gelato che è un viaggio goloso e che pensa al benessere

Cosa riportano altre fonti

La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Come scrive ecodibergamo.it: Per la «Minetti 1980», innovare nel gusto non significa dimenticare la tradizione. Significa renderla attuale, accessibile, curiosa. Ogni nuovo gusto e ogni nuova proposta nasce da un pensiero: ...

«Minetti 1980» racconta e celebra l’artigianalità

Riporta ecodibergamo.it: È da qui che parte il messaggio di Puntogel – marchio Minetti – da sempre accanto ... ogni piatto salato e ogni gelato artigianale - può essere un messaggio, ogni gesto un’occasione ...

