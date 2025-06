Minacce via social alla figlia di Meloni sospeso Stefano Addeo il professore di Cicciano

Un episodio inquietante scuote il dibattito pubblico: il professor Stefano Addeo è stato sospeso per aver lanciato minacce via social alla figlia di Giorgia Meloni. In un contesto di crescente polarizzazione, si fa sempre più urgente riflettere su come le parole possano trasformarsi in violenza, specialmente sui social. È un campanello d'allarme che richiama tutti noi a una responsabilità collettiva nel promuovere un linguaggio rispettoso e costruttivo.

Il docente aveva augurato alla premier che la figlia facesse la stessa fine della ragazza di Afragola uccisa dall'ex. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Minacce via social alla figlia di Meloni, sospeso Stefano Addeo il professore di Cicciano

Leggi anche Difende il presunto killer di Lorenzo Cristea, insulti e minacce sui social all'avvocato Crea - Un caso di grande rilevanza ha scatenato una tempesta di insulti e minacce sui social contro l'avvocato difensore del presunto killer di Lorenzo Cristea.

Segui queste discussioni sui social

Il tentato suicidio di Stefano Addeo: «Forse una messinscena, aveva rifiutato la lavanda gastrica» #?? #ATTUALIT #Campania #GiorgiaMeloni #GovernoMeloni #Inchieste #Minacce #Napoli #Scuola #Suicidi #Openonline #News #Notizie #Italia #masto… Leggi la discussione

Ricoverato il prof che ha minacciato la figlia di Meloni. La telefonata alla preside per annunciare il suicidio: come sta Stefano Addeo #?? #POLITICA #Campania #GiorgiaMeloni #Inchieste #Minacce #Napoli #Suicidi #Openonline #News #Notizie … Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Giorgia Meloni, minacce social alla figlia. Il direttore scolastico della Campania: «Sconcertante»

Lo riporta msn.com: «Siccome io sono il titolare dell'azione disciplinare, naturalmente non posso fare i commenti di tipo istituzionale. Posso dire che è ...

Meloni, minacce social alla figlia: il professor Addeo tenta il suicidio

Riporta ilmattino.it: È stato portato all’ospedale di Nola, in codice rosso. Potrebbe avere ingerito decine di pillole e di alcol, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Verifiche in ...

Frecciata di Matteo Bassetti dopo le minacce alla figlia di Giorgia Meloni: "I medici le ricevono da 4 anni"

Segnala virgilio.it: Matteo Bassetti ha parlato delle minacce alla figlia di Giorgia Meloni, sottolineando la disparità di percezione rispetto a chi viene minacciato ...