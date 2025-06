Minacce sul web alla figlia di Meloni L’insegnante tenta il suicidio

La storia di Stefano Addeo, l’insegnante di tedesco che ha tentato il suicidio dopo aver ricevuto insulti e minacce per un post contro Ginevra Meloni, mette in luce un tema drammatico: il potere distruttivo dei social media. In un’epoca in cui le parole possono costare caro, è fondamentale riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni online. Riusciremo a creare un ambiente virtuale più rispettoso e umano?

Alla fine, non ha retto al suo post sconsiderato, alla pressione che ne è seguita, alla tempesta mediatica. E ha cercato di togliersi la vita. La vicenda di Stefano Addeo, il sessantacinquenne professore di tedesco di Marigliano (Napoli), finito al centro di una bufera politica per un post social contro Ginevra, la figlia della premier Giorgia Meloni, diventa ora anche un caso clinico. Addeo è ricoverato in condizioni serie all’ospedale di Nola dopo aver tentato il suicidio ingerendo un mix di farmaci e alcol. A salvarlo è stato un intervento tempestivo: la dirigente scolastica dell’istituto di Cicciano in cui insegna, da lui avvertita poco prima, ha chiamato i carabinieri che hanno trovato l’uomo nella sua abitazione, in stato di incoscienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Minacce sul web alla figlia di Meloni. L’insegnante tenta il suicidio

