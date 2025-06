Minacce social a figlia Meloni sospeso prof autore del post

Un episodio inquietante segna la cronaca italiana: un professore è stato sospeso per aver lanciato minacce social contro la figlia della premier Meloni. Questo incidente non è isolato, ma si inserisce in un clima di crescente intolleranza online. La questione delle parole sui social media solleva interrogativi cruciali sulla libertà di espressione e le responsabilità individuali. Fino a dove ci si può spingere nel dibattito pubblico?

(Adnkronos) – Il professore Stefano Addeo, 65enne, docente di tedesco presso il Liceo 'Medi' di Cicciano, a Napoli, è stato sospeso, a seguito del post pubblicato sui social nel quale augurava la morte alla figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "In data odierna, nel rispetto della procedura prevista dalla vigente normativa, l’Ufficio scolastico regionale . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche Difende il presunto killer di Lorenzo Cristea, insulti e minacce sui social all'avvocato Crea - Un caso di grande rilevanza ha scatenato una tempesta di insulti e minacce sui social contro l'avvocato difensore del presunto killer di Lorenzo Cristea.

Segui queste discussioni sui social

Il tentato suicidio di Stefano Addeo: «Forse una messinscena, aveva rifiutato la lavanda gastrica» #?? #ATTUALIT #Campania #GiorgiaMeloni #GovernoMeloni #Inchieste #Minacce #Napoli #Scuola #Suicidi #Openonline #News #Notizie #Italia #masto… Leggi la discussione

Ricoverato il prof che ha minacciato la figlia di Meloni. La telefonata alla preside per annunciare il suicidio: come sta Stefano Addeo #?? #POLITICA #Campania #GiorgiaMeloni #Inchieste #Minacce #Napoli #Suicidi #Openonline #News #Notizie … Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Minacce social a figlia Meloni, sospeso prof autore del post

msn.com scrive: (Adnkronos) - Il professore Stefano Addeo, 65enne, docente di tedesco presso il Liceo 'Medi' di Cicciano, a Napoli, è stato sospeso, a seguito del post pubblicato sui social nel quale augurava la mort ...

Meloni, minacce social alla figlia: il professor Addeo tenta il suicidio

Come scrive ilmattino.it: È stato portato all’ospedale di Nola, in codice rosso. Potrebbe avere ingerito decine di pillole e di alcol, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Verifiche in ...

Minacce sul web alla figlia di Meloni. L’insegnante tenta il suicidio

Secondo quotidiano.net: Il docente, autore del post, ha avvertito la sua dirigente scolastica prima di ingoiare un mix di pillole e alcol. Ora è in ospedale: "Non ce la facevo più, è stato un accanimento". La premier pronta ...