Minacce e insulti ai medici per la troppa attesa al pronto soccorso | la polizia costretta a intervenire al Sant' Anna

L'episodio al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como mette in luce una realtà inquietante: la crescente frustrazione dei cittadini nei confronti delle lunghe attese. È un sintomo di un sistema sanitario sotto pressione, dove i medici, già provati dall’emergenza, si trovano a dover fronteggiare non solo pazienti in difficoltà, ma anche aggressività. La tutela del personale sanitario diventa cruciale, in un momento in cui la salute collettiva è più che mai al centro del dibattito pubblico

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 giugno, la polizia di Stato di Como è intervenuta all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia a seguito dell’attivazione del “Pulsante Rosso”, il sistema d’allarme rapido ideato per tutelare il personale sanitario da situazioni critiche e potenzialmente. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Minacce e insulti ai medici per la troppa attesa al pronto soccorso: la polizia costretta a intervenire al Sant'Anna

Leggi anche Difende il presunto killer di Lorenzo Cristea, insulti e minacce sui social all'avvocato Crea - Un caso di grande rilevanza ha scatenato una tempesta di insulti e minacce sui social contro l'avvocato difensore del presunto killer di Lorenzo Cristea.

Segui queste discussioni sui social

#Minacce #social #figlia #Meloni: il professor #Addeo tenta il #suicidionews/2025/06/minacce-figlia-meloni-professor-addeo-tenta-suicidio/ Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Troppa attesa al pronto soccorso, medici aggrediti a Como: prima le minacce, poi le scuse

virgilio.it scrive: Intervento della Polizia a San Fermo della Battaglia per un'aggressione in ospedale. Calmati i responsabili, scuse presentate.

Aspettano troppo in pronto soccorso e scoppia il caos: scatta il “Pulsante Rosso”

Lo riporta mbnews.it: Un gruppo di accompagnatori, esasperato dai tempi d’attesa al pronto soccorso, ha perso il controllo: urla, minacce e insulti rivolti al personale sanitario hanno fatto temere il peggio.

Minacce ai medici genova, bassetti denuncia l’ondata di insulti e riflette sul clima politico nazionale

Da gaeta.it: Matteo Bassetti, direttore all’ospedale policlinico San Martino di Genova, denuncia minacce e insulti ricevuti per il suo sostegno ai vaccini, evidenziando un doppio standard nella reazione politica e ...