Milly Carlucci sorprende con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci sorprende tutti annunciando la possibile partecipazione di Selvaggia Lucarelli a "Ballando con le Stelle". Un'operazione audace che promette di mescolare il talento della danza con il carisma di una delle influencer più seguite d'Italia. In un periodo in cui il mondo dello spettacolo cerca nuove formule per attrarre l'audience, questa scelta potrebbe rinvigorire il programma e conquistare il cuore dei telespettatori. Chi vincerà tra polemica e ballo?

Una delle notizie più attese nel panorama televisivo italiano riguarda la possibile partecipazione di una delle influencer più influenti del paese a uno dei programmi di punta dedicati alla danza. Si tratta di un’eventualità che potrebbe segnare una svolta significativa nella carriera della protagonista, offrendo al pubblico un volto nuovo e un’esperienza inedita nel mondo dei talent show. possibile ingresso di chiara ferragni a ballando con le stelle. Le indiscrezioni indicano che Chiara Ferragni potrebbe essere tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai1. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Milly Carlucci sorprende con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Leggi anche Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo - Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

Segui queste discussioni sui social

Milly Alcock #Alcock #Celeb #CelebNylons #celebrities #Celebrity #CelebrityNylons #Celebs #milly #nylons Leggi la discussione

Milly Alcock | ELLE Australia June 2025 #Alcock #Australia #Celeb #CelebPhotographs #CelebPhotoshoots #celebrities #Celebrity #elle #june #milly Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sognando Ballando con le Stelle: la sfida tra i maestri per i 20 anni dello show di Milly Carlucci

Scrive rainews.it: Dieci professionisti del ballo si mettono alla prova per conquistare un posto nel cast. Dal 9 maggio in onda sui Rai Uno per quattro serate. Milly Carlucci assicura: "Ne vedremo delle belle" ...