Mille anni di storia alla Piana di San Martino nuovo appuntamento con Val Tidone Lentamente

Scopri un tesoro di storia e natura con "Mille anni di storia alla Piana di San Martino", il prossimo evento di "Val Tidone Lentamente" il 6 giugno. Un'escursione che unisce cultura e paesaggio, guidata dall'esperta Mirna, per immergersi in un passato millenario. In un'epoca in cui il turismo slow conquista sempre più appassionati, questa esperienza è l'occasione perfetta per lasciarsi ispirare dalla bellezza del nostro territorio! Non perderti questo viaggio nel tempo!

"Mille anni di storia alla Piana di San Martino" è il titolo del nuovo appuntamento di "Val Tidone Lentamente - Edizione 2025" che si svolgerà venerdì 6 giugno alle ore 18 nel territorio comunale di Pianello che si articolerà di diversi momenti. La guida escursionistica ambientale Aigae Mirna.

Leggi anche Oltre mille anni di storia faentina nella nuova sede degli Archivi - Oltre mille anni di storia faentina si rivelano nella nuova sede degli archivi, ospitando pergamene medievali, mappe rinascimentali e documenti napoleonici.

