Milioni per l’educazione e il sociale Nuova scuola media nido e mensa E pure due Centri per la famiglia

Un futuro luminoso per Gradara: con oltre 13 milioni di euro dai fondi Pnrr e Next Generation EU, il Comune sta trasformando l'educazione e la socialità. Nuove scuole medie, nidi e mensa, insieme a due centri per la famiglia, segnalano una vera e propria rivoluzione sociale. Questo investimento non è solo un'opportunità per i giovani, ma rappresenta un passo decisivo verso comunità più unite e inclusive. La rinascita di un territorio in movimento!

Rivoluzione in corso per le scuole e per gli spazi per la socialità a Gradara. Grazie a oltre 13 milioni di euro di finanziamenti da fondi Pnrr e Next Generation EU, il Comune sta completando una serie di progetti che, innescando un positivo effetto domino di demolizioni e ricostruzioni, sono destinati a dotare il territorio di spazi innovativi per l’ educazione scolastica e per le relazioni sociali per tutte le generazioni. Il risultato finale sarà la costruzione di una nuova scuola media, la realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia al posto del vecchio edificio scolastico, la realizzazione di un nuovo asilo nido da 75 posti, l’ampliamento della mensa della scuola primaria e la costruzione di un altro nuovo centro polifunzionale risultato della demolizione del precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Milioni per l’educazione e il sociale. Nuova scuola media, nido e mensa. E pure due Centri per la famiglia

