Milestone al Pitti Uomo 108 | L’Innovazione Tedesca nella Giacca Perfetta

Milestone sbarca al Pitti Uomo 108, portando con sé una ventata di innovazione tedesca nella giacca perfetta. Con oltre 25 anni di esperienza, questa azienda bavarese si distingue per le sue collezioni uniche che uniscono stile e funzionalità. In un'epoca in cui l'eco-sostenibilità è sempre più centrale nella moda, scopri come Milestone ridefinisce il concetto di eleganza contemporanea. Non perdere l'occasione di conoscere il futuro della giacca!

La presenza di Milestone al prossimo Pitti Uomo 108 introdurrà nella prestigiosa cornice fiorentina una delle realtà più innovative del settore giacche contemporaneo. Fondata nel 1994 a Ingolstadt, in Baviera, l'azienda tedesca ha seguito per oltre 25 anni una stella polare precisa: lo sviluppo di collezioni di giacche uniche che vanno oltre le tendenze passeggere. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

