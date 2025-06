Milano si fida di Luka Modric in un massimo di 48 ore

Milano è in fermento: Luka Modric potrebbe presto indossare la maglia del Milan! In un calcio sempre più competitivo, l'arrivo di un talento come il croato non solo accenderebbe le speranze rossonere, ma rappresenterebbe anche un colpo simbolico in un'era di giovani promesse. Immaginate la sua esperienza al servizio di una squadra che punta a tornare grande. Rimanete sintonizzati: nei prossimi 48 ore potrebbero esserci sorprese entusiasmanti!

2025-06-03 21:07:00 Il web è in trepidazione: Il futuro di Luka Modric Può essere risolto nelle prossime ore. Secondo diversi media dall’Italia (Sky Sport, Di Marzio, Calciomercato.com, Alfredo Pedullà .), L’arrivo dell’ex calciatore del Real Madrid ad AC Milano potrebbe chiudere questa settimana. Il croato avrebbe dato l’OK “alla squadra” Rossonero “e l’azienda sarebbe caduta, citando sempre i media italiani. “Il centrocampista croato è totalmente aperto a un trasferimento al” Rossoneri “: Pertanto, Milano ha molta fiducia, da allora Puoi chiudere la firma di Luka Modric nelle prossime 24 ore, al massimo 48 “, Spiega “Sky Italia”, per esempio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Modric al Milan, conferme sulla chiusura: tutti i dettagli dell’affare | CM.IT

calciomercato.it scrive: Igli Tare si vuole presentare al Milan con un colpo ad effetto. Il Pallone d’Oro Luka Modric si avvicina a grandi passi alla firma con i rossoneri. Stando alle ultime informazioni raccolte da ...

Luka Modric ha detto sì al Milan: firma a un passo, primo regalo di mercato per Allegri

Come scrive fanpage.it: Il Milan ha trovato l’accordo con Luka Modric. L’affare di mercato è ai dettagli. Il centrocampista croato, che ha giocato per 13 stagioni con il Real Madrid, ha accettato la proposta dei rossoneri.

Modric, il Milan accelera e la trattativa prosegue: sale l'ottimismo

Secondo gazzetta.it: Il club rossonero confida di chiuderla in pochissimi giorni. Per il croato pronto un contratto da un anno con opzione per un altro, a circa 3-3,5 milioni ...