Milano rapina in centro logistico | scappano dando fuoco ai camion e spargendo chiodi

Una rapina audace e feroce ha scosso Milano, dove banditi hanno dato fuoco a veicoli e disseminato chiodi per ostacolare le forze dell'ordine. Questo episodio non è solo un crimine; rappresenta un trend preoccupante di violenza crescente in contesti urbani. Mentre la sicurezza continua a essere al centro del dibattito pubblico, l'incendio ai mezzi ribadisce quanto sia fondamentale affrontare il tema della criminalità organizzata e della protezione dei beni comuni.

Poco prima dell’alba di oggi, intorno alle 3.19, un gruppo di persone si è introdotto all’interno della sede del Logistic center di via Stazione Villamaggiore a Lacchiarella, in provincia di Milano, per una tentata rapina. Per guadagnarsi la fuga, hanno dato fuoco a 2 tir, 2 furgoni e 2 autovetture e cosparso la strada di chiodi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuco con tre mezzi e 12 uomini dal distaccamento Darwin, dalla sede centrale e dalla sezione di Pieve Emanuele. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate oltre 3 ore, fino alle 6.46. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso di Areu 118. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, rapina in centro logistico: scappano dando fuoco ai camion e spargendo chiodi

