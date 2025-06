Milano Film Fest 2025 | al via il festival firmato Claudio Santamaria tra cinema musica e serie ecco il programma

Prendi nota: dal 3 all’8 giugno 2025, Milano si trasformerà in un palcoscenico vibrante per il Milano Film Fest, diretto da Claudio Santamaria. Con 110 film, concerti, mostre e incontri sparsi per la città, il festival abbraccia il trend sempre più forte di esperienze culturali immersive. Scopri come il cinema incontra la musica e l’arte in un evento che promette di emozionare e coinvolgere tutti. Non perdere l'occasione di viverlo!

La nuova edizione del Milano Film Fest diretta da Claudio Santamaria, in programma dal 3 all’8 giugno, trasforma il festival in un vero evento urbano e multidisciplinare con 110 film, concerti, mostre, incontri e proiezioni in tutta la città, ecco il programma. Al via la nuova edizione del Milano Film Fest, che dal 3 all’8 giugno 2025 segna una svolta profonda nella storia della manifestazione. Per la prima volta sotto la direzione artistica di Claudio Santamaria, il festival si rinnova in forma e spirito: da rassegna cinematografica a evento culturale diffuso, multidisciplinare e partecipativo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Milano Film Fest 2025: al via il festival firmato Claudio Santamaria tra cinema, musica e serie, ecco il programma

