milano cortina 2026 su airbnb si va in bici con arianna fontana e a lezione con gli olimpionici

Sei pronto per un'esperienza indimenticabile? In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Airbnb offre corsi unici con 26 campioni olimpici! Pedala con Arianna Fontana sui sentieri alpini o unisciti a un trekking con Visintin. Un modo straordinario per mescolare sport e turismo, valorizzando le bellezze naturali. Non è solo un evento, è un'opportunità per vivere il territorio al massimo. Scopri il tuo potenziale olimpionico!

Airbnb lancia esperienze uniche con 26 campioni olimpici verso Milano Cortina 2026: bici con Arianna Fontana, trekking con Visintin, corsa con Pellegrino. Sport e turismo per rilanciare i territori alpini.

Bob, due pordenonesi in nazionale per giocarsi un posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina - Bob due pordenonesi si preparano a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Archiviata la stagione passata, l'attenzione è tutta per i Giochi, dove gli sport invernali promettono emozioni indimenticabili.

