Milano contro Roma | l’esperta del Sunday Times sceglie la città migliore d’Italia

Milano o Roma qual è la città migliore? E' questo il dilemma che divide gli italiani: da un lato chi adora la movida milanese e la città che offre tante possibilità; dall'altro c'è la città eterna bella sotto ogni punto di vista. L'esperta del Sunday Times attraverso un articolo ha specificato il suo parere, cercando di offrire una visione oggettiva della scelta. Milano o Roma, qual è la città migliore d'Italia?. Secondo l'esperta scegliere tra Milano e Roma è molto difficile, per questo per lei sono sulla stessa linea. Milano si contraddistingue per il suo lato sociale e i tanti eventi che vengono organizzati nella città del Nord tra cui la Milano Fashion Week a febbraio e settembre e il Salone del mobile ad aprile.