Milano assaltato centro logistico

A Milano, il crimine si fa audace: un assalto da film al centro logistico di Lacchiarella ha messo in evidenza un fenomeno inquietante. In un contesto di crescente insicurezza e furti mirati, i ladri hanno incendiato veicoli e disseminato chiodi per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Un'azione che ci ricorda come la criminalità evolve, adattandosi a nuove strategie. Cosa ne sarà della sicurezza stradale e dei trasporti? La risposta è ancora

9.29 Un gruppo di malviventi ha assaltato il centro logistico di Lacchiarella, in provincia di Milano, riuscendo a impossessarsi di almeno 2 autocarri carichi di merce. Per impedire l'intervento delle forze dell'ordine, il gruppo ha dato fuoco a 2 tir, 2 furgoni e 2 auto e ha cosparso la strada di chiodi. Non risultano feriti. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rapinano un centro logistico, per coprire la fuga incendiano camion e lasciano chiodi sull’asfalto: 4 feriti

Riporta fanpage.it: All’alba si è verificata una rapina al centro logistico di Lacchiarella, comune della provincia di Milano. Una banda – almeno sei persone – ha assaltato il deposito. Per scappare a dato fuoco a camion ...

Assalto al centro logistico di Lacchiarella: camion incendiati di traverso e chiodi per coprirsi la fuga

Secondo msn.com: Per impedire l'intervento di mezzi delle forze dell'ordine, vigili del fuoco e 118, le strade d'accesso sono state sbarrate con l'impiego di automezzi precedentemente rubati di cui alcuni incendiati e ...

Rapina al centro logistico di Lacchiarella: spari, camion in fiamme e chiodi per la fuga

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Rapina al centro logistico di Lacchiarella: spari, camion in fiamme e chiodi per la fuga ...