Milan Under 13 campione e non solo | i risultati delle giovanili

Il Milan Under 13 scrive la storia, diventando Campione d'Italia per la prima volta! Un traguardo che si inserisce in un contesto di crescita esponenziale delle giovanili rossonere, sempre più fucina di talenti. Ma non è solo questa vittoria a brillare: le altre squadre giovanili hanno mostrato prestazioni eccezionali, confermando il valore del vivaio. Scopri come il futuro del calcio italiano è nelle mani del Milan!

Milan, l'Under 13 maschile si laurea per la prima volta Campione d'Italia. Ecco tutti i risultati delle giovanili rossonere nel weekend. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Under 13 campione e non solo: i risultati delle giovanili

Cosa riportano altre fonti

Il Milan Under 13 è campione d’Italia esordienti: il racconto della Final Four; Under 13 PRO, il Parma chiude al terzo posto. Il Milan è campione d'Italia; Il Milan è campione d'Italia U13! Trionfo rossonero nella final four di Tirrenia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tirrenia, il Milan Under 13 è campione d’Italia

Si legge su msn.com: Under 13, le Final Four Albinoleffe-Milan-Parma-Roma conquistate dai giovanissimi rossoneri, si sono giocate al Centro di Preparazione Olimpica (Tirrenia, Pisa) ...

Il Milan vince lo Scudetto: gioia rossonera

milanlive.it scrive: Il Diavolo è campione d'Italia. I rossoneri hanno avuto la meglio di Roma, Albinoleffe e Parma: una vittoria che porta la firma di Vergine ...

