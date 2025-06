Milan trattativa ai dettagli per Modric | possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina

Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano. Immaginate la classe e l'esperienza del croato in campo: una vera magia rossonera! Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione. Ce ne vorranno 24 o 48 secondo Sky Sport, che racconta di un’accelerata dei rossoneri in queste ore con la possibilità che l’affare si chiuda davvero in tempi brevi. Fin dai primi contatti il giocatore aveva dato apertura ai rossoneri, il nuovo ds Igli Tare ha prima discusso internamente della possibilità di prendere Modric e quando ha visto annuire tutti ha iniziato la trattativa. MODRIC AL MILAN? I DETTAGLI DEL CONTRATTO – Il Milan accelera, puntando anche sulle dichiarazioni rilasciate più volte da Modric che non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori rossoneri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche Milan, Tare a un passo: trattativa a buon punto per il nuovo direttore sportivo - Il Milan è vicinissimo a definire il suo nuovo direttore sportivo, con le trattative ormai a buon punto.

Su questo argomento da altre fonti

Modric è il primo obiettivo di mercato di Tare per il nuovo Milan: lo ha proposto alla società; Moretto su Modric: Non parliamo di una trattativa ma di un sogno del Milan; Milan, idea clamorosa: Tare vuole portare Luka Modric in rossonero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni

Da calciomercato.com: Il Milan è sempre più vicino a Luka Modric. Il centrocampista che lascerà il Real Madrid a zero a fine mese sta parlando da giorni con i rossoneri che ora sono fiduciosi.

Luka Modric ha detto sì al Milan: firma a un passo, primo regalo di mercato per Allegri

Scrive fanpage.it: Il Milan ha trovato l’accordo con Luka Modric. L’affare di mercato è ai dettagli. Il centrocampista croato, che ha giocato per 13 stagioni con il Real Madrid, ha accettato la proposta dei rossoneri.

Modric, il Milan accelera e la trattativa prosegue: sale l'ottimismo

Si legge su gazzetta.it: Il club rossonero confida di chiuderla in pochissimi giorni. Per il croato pronto un contratto da un anno con opzione per un altro, a circa 3-3,5 milioni ...