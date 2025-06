Milan torna Ambrosini? L’ex centrocampista risponde così

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato di un suo possibile ritorno al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, torna Ambrosini? L’ex centrocampista risponde così

Ambrosini torna al Milan? "Niente da dire...". E su Modric: "Sarebbe un stimolo, si può gestire bene"

Secondo msn.com: Massimo Ambrosini tornerà al Milan? Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il club sta valutando di inserire la sua figura come collante fra lo staff tecnico.

Milan, valutazioni su Ambrosini: l'ex può tornare in un nuovo ruolo

Da msn.com: Nella semi-rivoluzione che sta interessando il Milan nell`estate 2025 ci potrebbe essere un altro ritorno, oltre a quello del nuovo e vecchio allenatore, Massimiliano.

Nuovo allenatore Milan, Ambrosini netto sulla scelta per i rossoneri

Come scrive milannews24.com: Nuovo allenatore Milan, Ambrosini sicuro: «La mia sensazione è che il club voglia puntare su di lui». Le ultimissime notizie Nella giornata di ieri si è giocata Milan-Monza, ultimo turno di Serie A pe ...