Milan Tare al lavoro per il colpo Modric | il paragone con Ibrahimovic e la partita da giocare sul contratto

Il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: l'interesse per Luka Modric fa sognare i tifosi. Un maestro del calcio che potrebbe portare esperienza e talento, proprio come fece Ibrahimovic. La partita sul contratto sarà cruciale, ma la possibilità di vedere un campione del genere in rossonero non è solo un sogno: è l'opportunità di rinvigorire una squadra in cerca di gloria. Restate sintonizzati!

La notizia dell`interesse del Milan per Luka Modric ha acceso l`entusiasmo dei tifosi rossoneri. La magia del croato a San Siro sembra un titolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Segui queste discussioni sui social

Se davvero dovesse alla fine partire Mike Maignan, tra le idee del #Milan c'è anche quella di Milinkovic-Savic.Al momento nulla di avanzato, ma una delle idee per eventuali sostituti.@[email protected] #Calciomercato Leggi la discussione

Tramite il proprio entourage Theo #Hernandez fa sapere di non voler andare in arabia, e attende proposte dall'Europa. Il #Milan invece aveva già trovato l'accordo economico con l'Al-Hilal sui 30 mln piu bonus. Il rinnovo con il Milan però … Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Tare al lavoro per il colpo Modric: il paragone con Ibrahimovic e la partita da giocare sul contratto

Secondo msn.com: La notizia dell`interesse del Milan per Luka Modric ha acceso l`entusiasmo dei tifosi rossoneri. La magia del croato a San Siro sembra un titolo di un fillm che.

Modric è il primo obiettivo di mercato di Tare per il nuovo Milan: lo ha proposto alla società

Segnala fanpage.it: Il Milan sta discutendo dell'opportunità di puntare su Modric a parametro zero: sarebbe il primo grande colpo di Igli Tare sotto la gestione di Massimiliano ...

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: si sogna Modric! Il ds Tare lavoro al colpo a parametro zero

Come scrive calcionews24.com: Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: si sogna Modric! Il ds Tare lavoro al colpo a parametro zero Il Milan sogna in grande! Nonostante l’esclusione da tutte le coppe europee al termine della ...