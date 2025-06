Milan “spolpato” dalle big non ci sono più intoccabili | chi sono i calciatori in partenza

Il Milan si prepara a un vero e proprio "spolpamento" di big, un segnale chiaro di come nel calcio moderno non ci siano più intoccabili. Reijnders sul radar del Manchester City è solo la punta dell'iceberg: altri tre giocatori sono contesi da club di grande prestigio. Un cambiamento che riflette la crescente mobilità dei calciatori e le nuove dinamiche del mercato. Chi sarà il prossimo a lasciare la maglia rossonera?

Quattro i giocatori che potrebbero non vestire la maglia rossonera nella prossima stagione: Reijnders è del Manchester City, ce ne sono altri tre ambiti dai club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Milan “spolpato” dalle big, non ci sono più intoccabili: chi sono i calciatori in partenza

Segnala fanpage.it: Quattro i giocatori che potrebbero non vestire la maglia rossonera nella prossima stagione: Reijnders è del Manchester City, ce ne sono altri tre ambiti ...