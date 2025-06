Milan sogno Modric Il croato è svincolato Tare e Allegri tentano il colpaccio

Il sogno di Luka Modric di indossare la maglia del Milan si fa sempre più concreto! Con il croato svincolato, Tare e Allegri sono pronti a tentare il colpaccio per un giocatore che ha fatto la storia del calcio. Modric cerca un club che lo prepari al meglio per il Mondiale, e l'amore per il Diavolo fin dall'infanzia potrebbe fare la differenza. Chi non sognerebbe un campione in rossonero?

Luka cerca un club in grado di prepararlo al meglio per il Mondiale del prossimo anno ed è tifoso del Diavolo fin da quando era bambino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, sogno Modric. Il croato è svincolato, Tare e Allegri tentano il colpaccio

Leggi anche Roma-Milan, l’ultima notte di Ranieri all’Olimpico: in gioco Europa e sogno Champions - Domenica sera all'Olimpico si consumerà un momento indimenticabile: l'ultima notte di Claudio Ranieri alla guida della Roma.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, sogno Modric. Il croato è svincolato, Tare e Allegri tentano il colpaccio; Milan, Modric nuova opzione per il centrocampo: le news di calciomercato; Milan, idea clamorosa: Tare vuole portare Luka Modric in rossonero; Romano: “Questa big italiana sogna il colpo Luka Modric”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Milan sogna Modric: Tare ha già discusso internamente l'ingaggio a zero

Scrive msn.com: Una suggestione affascinante e clamorosa: Luka Modric al Milan, sarebbe questo il sogno del nuovo ciclo rossonero. E` questa l`ultima indiscrezione per il mercato.

Modric – Milan: è possibile!

Segnala generationsport.it: Il Milan ha messo il mirino su Luka Modric. Tare ha discusso la fattibilità con il beneplacito di staff e Allegri.

Milan, idea clamorosa: Tare vuole portare Luka Modric in rossonero. Il 39enne croato è in scadenza di contratto col Real Madrid

Riporta eurosport.it: CALCIOMERCATO - Una notizia clamorosa arriva dall'esperto Fabrizio Romano: il Milan vorrebbe Luka Modric, in scadenza di contratto col Real Madrid. Sarebbe un s ...