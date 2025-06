Milan senti Chiesa | Allegri grande scelta Poi svela l’obiettivo per il futuro

Federico Chiesa, talento del Liverpool e sogno rossonero, ha elogiato Massimiliano Allegri, definendolo una grande scelta per il Milan. Ma l’aspetto più intrigante? Chiesa ha svelato ambizioni per il futuro che potrebbero stravolgere il mercato. In un calcio che cerca sempre nuovi talenti, la sua visione potrebbe essere la chiave per il prossimo passo verso il successo. Rimanete sintonizzati, perché la saga continua!

Federico Chiesa, esterno del Liverpool accostato anche al Milan, ha parlato dei rossoneri e di Allegri a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Chiesa: “Allegri grande scelta”. Poi svela l’obiettivo per il futuro

Leggi anche Milan, senti Kjaer: “I tifosi hanno ragione. Voglio bene ai dirigenti e so …” - Simon Kjaer, ex difensore del Milan, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in un'intervista profonda e sincera.

Se ne parla anche su altri siti

Milan, senti Amelia: "Mancava una guida come Allegri, ora può puntare allo Scudetto. Leoni? Mi ricorda Barzagli"

Lo riporta msn.com: Marco Amelia, insignito domenica del premio `Fuoriclasse` da Pro Football Podcast presso il Teatro della Concordi, ha rilasciato un`intervista a Tuttosport, commentando.

Chiesa: "Juventus, tornerei. Con Allegri al Milan..."

Da msn.com: Federico Chiesa si racconta fra passato, presente e futuro. L`attaccante italiano del Liverpool, 27 anni ex Juventus e Fiorentina, ha dichiarato in un`intervista.

Allegri torna al Milan: il possibile vice Gimenez tra Chiesa, Kean e Morata

Segnala msn.com: Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan apre nuovi scenari per l’attacco rossonero: l’opzione Federico Chiesa, il passato di Moise Kean e il legame con Alvaro Morata. Con il ritorno di Massimilian ...