Il Manchester City fa sul serio e alza l'offerta per Reijnders, un talento che sta conquistando tutti. Guardiola punta a rinforzare la sua rosa in vista di una nuova stagione ricca di sfide. Questo trasferimento non è solo una questione di gioco, ma un segnale chiaro della continua evoluzione nel mercato calcistico, dove i giovani talenti diventano sempre più centrali. Rimanete sintonizzati: il futuro del rossonero è alle porte!

Reijnders è vicinissimo al Manchester City. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’atteso rilancio del club inglese è puntualmente arrivato. Adesso la trattativa con il club rossonero vede il traguardo. Milan, Reijnders al City: Guardiola alza l’offerta (LaPresse) – Calciomercato.it In attesa di conoscere il destino di Theo Hernandez e Maignan, l’olandese sarà la prima grande cessione dei rossoneri in questo mercato estivo. L’ex Az Alkmaar è stato il miglior calciatore della fallimentare stagione che si è appena conclusa, con 15 gol e 5 assist realizzati, e solo tre mesi fa aveva rinnovato il contratto fino al 2030. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Reijnders al City: Guardiola alza l’offerta | CM.IT

