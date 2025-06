Milan problemi per Gabbia con l’Italia | stop in allenamento Ecco le condizioni

Brutte notizie per il Milan e per la Nazionale: Matteo Gabbia ha dovuto fermarsi durante un allenamento con l'Italia a causa di un infortunio. In un periodo cruciale per la squadra rossonera, la sua assenza potrebbe pesare non poco. Questo episodio sottolinea l’importanza della gestione degli infortuni, un tema sempre più attuale nel calcio moderno. Riuscirà il Milan a trovare le giuste alternative? La risposta sarà fondamentale per il prosieguo della stagione!

Italia, Gabbia si ferma in allenamento: le condizioni

msn.com scrive: Brutte notizie per la Nazionale di Luciano Spalletti, che alla vigilia della partita d`esordio delle qualificazioni al Mondiale 2026 ...

Italia, difesa in emergenza: si ferma anche Gabbia, pronti Coppola o Ranieri

Come scrive sport.sky.it: Difesa tutta da inventare per Luciano Spalletti che ha dovuto registrare anche l'infortunio di Matteo Gabbia. Il difensore del Milan si è fermato per un problema al polpaccio, sembra di natura tendine ...

TMW - Altro problema per l'Italia: si ferma Gabbia, problema al polpaccio in allenamento

Secondo napolimagazine.com: Allenamento appena concluso a Coverciano nel corso del quarto giorno di ritiro. L'Italia sta preparando la delicatissima sfida di venerdì sera a Oslo contro la Norvegia con 23 giocatori a disposizione ...